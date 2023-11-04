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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال 14 دقيقة..

رقم قياسي جديد.. الفرعون المصري عمر مرموش يسجل هدفين في شباك يونيون برلين

مرموش
مرموش

في أول 14 دقيقة، سجل اللاعب الدولي عمر مرموش هدفين لفريقه آينتراخت فرانكفورت فى شباك مضيفه يونيون برلين على ملعب آلته فورشتراي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالى 2023-2024.

 

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 الملك المصري في الدوري الألماني 


وحصل آينتراخت فرانكفورت على ملك مصري جديد وهو عمر مرموش، حيث سجل 6 أهداف منذ بدء مشواره مع الدوري الألماني.

لعب عمر مرموش 71 مباراة خلال مسيرته في الدوري الألماني. من بينها، فاز بـ 26 هدفا. وأحرز 12 هدفًا طوال لعبه في الدوري الألماني.

 

مدرب آينتراخت فرانكفورت: عمر مرموش إضافة جيدة للفريق

وكان دينو توبمولر المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت، قد مدح عمر مرموش، قائلا: "عمر أدّى حتى الآن أداءً حسنًا لا غبار عليه، وقدّم دعمًا جيدًا للفريق الذي أدرّبه،لاعب يستطيع يلعب في خطّ الهجوم بطريقة مميزة، ويمكنه أن يلعب داخل منطقة الجزاء،  في الجناحين، ويمكنه أيضًا اللعب في مركز رأس الحربة، وهو يؤدي كما قلت أداءً رائعًا حتى الآن، فضلًا عن أنه استطاع الاندماج داخل المجموعة بطريقة جيدة، إنه شاب رائع، تعلو الابتسامة وجهه دائمًا وهو يأتي إلى التدريب، وهو بصفة عامة يمثّل إضافة جيدة إلى الفريق".


التقى الفريقان 16 مرة في جميع المسابقات، وكان أول لقاء رسمي بينهما يعود إلى عام 2001 في دوري الدرجة الثانية الألماني.  وحقق فريق العاصمة ثلاثة انتصارات فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وحقق فريق العاصمة ثلاثة انتصارات فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وتعرض أصحاب الأرض 11 هزيمة على التوالي في جميع المسابقات، وفشلوا في التسجيل في ثماني مباريات خلال تلك الفترة.
 

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت ونيون برلين الدوري الألماني

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