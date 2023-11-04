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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التجميد.. أحمد حسن: قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن ثلاثي الفريق غدا

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد، تغطية بشأن قرار الزمالك بمعاقبة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، المستبعدون من مباراة الأمس بالدوري، حيث تساءل جماهير الزمالك عن العقوبة التي يمكن أن يخضع لها الثلاثي بعد واقعة تركهم لمعسكر الفريق قبل المباراة.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف إدارة الزمالك من ثلاثي الفريق بعد الانسحاب من المعسكر، حيث كتب عبر تطبيق “إكس”: "إدارة الزمالك تعلن في اجتماع الغد عن تجميد الزناري وفتوح وصبحي لنهاية الموسم". 

https://www.youtube.com/watch?v=KWlXxvbZ4Ig

ومن جهته، انتقد محمد بركات أيضا، تصرف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الزمالك بمغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.

وقال بركات فى تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: «يعنى إيه لاعب كورة يسيب المعسكر ويمشى، وعنده ماتش في الدوري تاني يوم، المفروض يبقى في مسئولية، هو اللي سايب المعسكر وطالع، طالع ليه؟، إيه المهم أوي أو ميتأجلش عشان يسيب المعسكر عشانه، اللي يعمل كده؛ يبقى مش بيتحمل مسئولية».

واختتم تصريحاته: «أنت بتلعب فى كيان كبير، ونادي الزمالك، وده أكل عيشك، ولازم تحترم جمهور نادي الزمالك».

كما كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل، تتعلق بلاعب الزمالك أحمد فتوح، وحقيقة مفاوضات نادي زد معه.

وقال عبر برنامجه “اللعيب”: “فتوح لو ماجددش مع الزمالك؛ هيتم تجميده، واللاعب أنهى مفاوضات مع زد”. 

فيما علق الإعلامي إسلام صادق، على أزمة ثلاثي فريق الزمالك المستبعد من لقاء زد، قبل دقائق من انطلاق المباراة، في الجولة 6 من الدوري المصري الممتاز، أمس.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أحمد فتوح عايز يخلع”.

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