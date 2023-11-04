صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن المقاومة الفلسطينية، والخسائر التي كبدتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي… حيث أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن صفارات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأسدود، وكذلك في عدد من البلدات المحيطة، بعد رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها قتلت 5 جنود إسرائيليين في هجوم على مبنى شمال غرب غزة.

وواصلت كتائب القسام قصف تجمع الآليات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون وشرق جحر الديك، بالإضافة إلي خوض اشتباكاً بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ردًا علي استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين في غزة.

كما أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، تدمير آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف "الياسين 105".

https://www.youtube.com/watch?v=YjRSORKf_FE

فيما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا عن مقتلهم منذ أن أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن هاجاري عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس، مضيفا أنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة جندي في إطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب قلقيلية بالضفة الغربية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وفي تعليق سابق على استهداف جنود الاحتلال وآلياته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ "أعداد القتلى أعلى مما يعلنه الجيش".

وأكدت أن "التهديد المركزي لقوات الاحتلال، يتمثّل في سلاح مضاد للدروع لدى المقاومة الفلسطينية،" مشيرة إلى أنه “المسؤول عن سقوط القتلى”.