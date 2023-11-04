وزير البترول: نستورد البنزين والسولار لسد احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأسعار العالمية للبترول زادت مؤخرا، مؤكدا أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لسد إحتياجات السوق المحلية.



وأضاف الملا خلال مداخلة هاتفية بقناة دي ام سي،:" الوزارة قامت بتخفيض أسعار البترول مرتين من قبل، وذلك لأسباب منطقية وحقيقية، موضحًا أننا نعمل في سلعة عالمية، وعند التصدير أو الاستيراد أو الشراء يكون بالأسعار العالمية.

وأكمل:"لدينا آلية ولا نتجاوز في تطبيق رفع الأسعار وخلال الأربع سنوات الماضية أصبح لدي المواطن ثقافة بأن الأسعار قابلة للمراجعة ولكن احنا شايفين الدنيا حوالينا".

