عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمع بين معاشين .. خطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية إلى تقديم الدعم الكامل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال  بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

خطوات حجز الكشف الطبي

ويحتاج المواطن الراغب فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ضرورة حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

txt

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| الشروط والأوراق المطلوبة

txt

هنوصلك.. وزارة التضامن تحدد أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك وفق  وزارة الصحة والسكان، والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولي خطوات حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول على رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة .

- فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات المطلوبة، وهي «الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، ونوع الوظيفة».

- كما تتضمن الخطوات اللازمة الضغط على حفظ البيانات.

- كما يلزم أيضا من أجل حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وصول رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.


الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات

وهناك بعض الخطوات التي يجب على ذوي الهمم القيام بها من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات بزيارة موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان

- يقوم المواطن بعدها بكتابة الرقم القومي، وكلمة السر

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط  علي كلمة بحث.

- ثم تظهر بعدها نتيجة الاستعلام من خلال وقت وتاريخ محدد

- وفى حالة عدم استيفاء المستندات المقدمة يتم إعادة تحديد موعد الكشف الطبي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة


وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن مايلي :-


- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

الفئات المستهدفة من بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة امتيازاتها لبعض الفئات والتي تتحدد فيما يلي

- تتضمن الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقات السمعية

- كما ان أصحاب الإعاقات البصرية من ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة

txt

بعد حكم الدستورية.. شروط استحقاق الابن معاش الوالدين بعد 21 سنة

txt

شروط وخطوات حصول الابنة على معاش الأب المتوفي

- يدخل قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم» وأصحاب أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

- كما يدخل الذين يعانون فى اضطرابات تعوق إدراك الطفل وأيضا الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي و الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

الخدمات المتكاملة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

إعفاء جمركي وكشف مجاني .. 7 مميزات لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة

التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة إنجاز

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأولادك في أسرع وقت

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 5-11-2023

ربط حساب واتساب WhatsApp بالإيميل.. اعرف الطريقة

رحاب الفخراني: تجهيز 1000 طن مواد غذائية مساعدات لأهالي غزة

اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أفضل صيغ الحمد في القرآن.. تتسارع الملائكة لكتابتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ