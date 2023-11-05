الجمع بين معاشين .. خطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية إلى تقديم الدعم الكامل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

خطوات حجز الكشف الطبي

ويحتاج المواطن الراغب فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ضرورة حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك وفق وزارة الصحة والسكان، والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدأ أولي خطوات حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول على رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة .

- فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات المطلوبة، وهي «الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، ونوع الوظيفة».

- كما تتضمن الخطوات اللازمة الضغط على حفظ البيانات.

- كما يلزم أيضا من أجل حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وصول رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.



الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات

وهناك بعض الخطوات التي يجب على ذوي الهمم القيام بها من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات بزيارة موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان

- يقوم المواطن بعدها بكتابة الرقم القومي، وكلمة السر

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط علي كلمة بحث.

- ثم تظهر بعدها نتيجة الاستعلام من خلال وقت وتاريخ محدد

- وفى حالة عدم استيفاء المستندات المقدمة يتم إعادة تحديد موعد الكشف الطبي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة



وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن مايلي :-



- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

الفئات المستهدفة من بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة امتيازاتها لبعض الفئات والتي تتحدد فيما يلي

- تتضمن الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقات السمعية

- كما ان أصحاب الإعاقات البصرية من ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة

- يدخل قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم» وأصحاب أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

- كما يدخل الذين يعانون فى اضطرابات تعوق إدراك الطفل وأيضا الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي و الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.