تموين دمياط: تحرر 1461 محضرا خلال الحملات المنفذة في أكتوبر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية للوقوف على انتظام حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر أكتوبر الماضي.

تلقت منال عوض تقريراً بأهم الجهود التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة ، حيث قامت المديرية بتحرير 1461 محضر لرصد مخالفات تضمنت 186 محضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و العمل بدون ترخيص ، والتوقف عن الإنتاج وتجميع والتصرف فى الدقيق ، هذا إلى جانب تحرير 1275 للأسواق لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ورصد حالات غش تجاري و أيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع سلع مجهولة المصدر ولحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية..

وفى السياق ذاته،، فقد تم سحب 12 عينة غذائية وغير غذائية و32 عينة من الدقيق والقمح والنخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات ، هذا إلى جانب التحفظ علي سلع مجهولة المصدر ولحوم ودواجن وصفائح جبن أبيض لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي..