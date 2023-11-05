اعتداءات جديدة في غزة.. 51 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لمخيم المغازي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة إلى 51 شخصًا.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونقلت "وفا" عن مصادرها قولها، إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، و"ألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة»، بالإضافة إلى «قيامها بـ15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة"، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية "قصفت بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر".

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعددا من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

وفي وقت سابق من مساء السبت، استشهد سبعة مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بحسب "وفا".