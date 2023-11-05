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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال يرتكب جرائمه بسلاح أمريكي وبضوء أخضر من بايدن

صدى البلد

استشهد 51 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرايلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة المنكوب. 

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي؛ ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

وشنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على مُحيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. 

من جانبها، أكدت حركة حماس - في بيان صحفي - أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي التي استشهد فيها ما لا يقل عن 51 شهيدًا ومائة مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء، بقصفه منازل المدنيين بشكل مباشر.

وأضافت الحركة أن هذه المجزرة تأتي لتنضم إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال، كمجزرة مدرسة "أسامة بن زيد" ومجزرة مدرسة "الفاخورة" أثناء وجود وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في "تل أبيب" والمنطقة؛ ما يؤكد مسؤولية الإدارة الأمريكية عن هذه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بسلاح أمريكي وضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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