عاصفة قوية تتسبب في كوارث مدمرة بأوروبا.. ما قصة سيران؟

تواجه المملكة المتحدة الآثار اللاحقة لعاصفة "سيران" المدمرة، ولهذا تم تفعيل حوالي 90 تحذيرًا، وما يزيد على 235 إنذارًا من وقوع فيضانات في شتى أرجاء البلاد، بعدما ضربت الأمطار الغزيرة ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة الساحل الجنوبي وجزر القنال الإنجليزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



ومن المتوقع أن يرافق الطقس السيئ هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة على اسكتلندا وأنحاء من شمالي إنجلترا.

وقبل يومين، انقطعت الكهرباء عن نحو 150 ألف منزل بالمملكة المتحدة.

وذكرت هيئة شبكات الطاقة بعودة التيار الكهربي إلى حوالي 135 ألفًا و700 منزل.

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم عندما ضربت العاصفة " سيران" أوروبا الغربية.

وعاصفة "سيران" ضربت شمال أوروبا برياح وصلت سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، مما تسبب في فوضى في السفر وإغلاق الموانئ وتعطل الرحلات الجوية والسكك الحديدية.

وأعلنت السلطات الإيطالية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في توسكانا، وأبلغت عن هطول أمطار قياسية وإعلان حالة الطوارئ.

وقال حاكم توسكانا أوجينيو جياني إن القتلى الثلاثة بينهم رجل يبلغ من العمر 85 عاما عثر عليه غارقا في منزله.

وكتب على موقع أكس المعروف سابقًا باسم تويتر: "ما حدث الليلة في توسكانا له اسم تغير المناخ".