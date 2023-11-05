ميقاتي يعرب عن تقديره لدور مصر في أزمة غزة .. الحملة السعودية للإغاثة تتجاوز 300 مليون ريال سعودي وبايدن: هناك تقدم بشأن الهدنة الإنسانية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد لميقاتي ثبات الدعم المصري للبنان

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 30 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

آلاف المتظاهرين في واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

مسؤولان إسرائيليان: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة لإيصال الوقود لجنوب غزة

الجيش الإسرائيلي: سنواصل التوغل في عمق غزة ونبذل كل جهد لإطلاق سراح الرهائن



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبه، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني، مؤكدا أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

وأضافت أن ميقاتي أعرب عن التقدير للدور المصري المسؤول في هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الوطن" إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم الأحد استلام 30 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 451 منذ 21 أكتوبر.

وذكرت "الجريدة" أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، دعا الولايات المتحدة ومن وصفها بالدول المشاركة في توفير الغطاء للقوات الإسرائيلية، أن تستمع لنداء شعوبها، في إشارة إلى الدول التي تساند حملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة، قائلاً إن "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت من المحتل ووحشيته".

وأشارت "القبس" إلى أن تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تجاوزت 300 مليون ريال سعودي (79 مليون دولار).

وقالت "الجريدة" إن الآلاف تجمعوا أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون في واشنطن، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل و"حماس"، مطالبين بـ"وضع حد فوري لحصار غزة".

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن هناك تقدم محرز بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وذكرت "الوطن" أن مسؤولين إسرائيليين أكد أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بخطة لإيصال الوقود لجنوب غزة تحت مراقبة دولية عند نفاده من المستشفيات، مشيران إلى أن خطة تتضمن دخول ناقلات وقود من مصر لغزة بكمية محددة تكفي لتشغيل المستشفيات والمرافق الإنسانية لفترة محددة.

وقالت "القبس" إن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري أعلن القوات الإسرائيلية ستواصل التوغل في عمق قطاع غزة، مشيراً إلى أن تل أبيب تبذل كل جهدها لإطلاق سراح الرهائن في غزة. وأضاف أنه من الضروري إخلاء المستشفيات في غزة حتى تتمكن القوات الإسرائيلية من تفتيشها، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه يتم فحص شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى غزة للتأكد مما تحتويه.