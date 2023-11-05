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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة الجهاد الإسلامي تعتزم الإفراج عن الأسرى الأجانب لديها بشرط

صدى البلد

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها تعتزم الإفراج عن الأسرى المدنيين لديها خلال هدنة مؤقتة يتم التفاوض حولها.

وأضافت حركة الجهاد في بيان صادر عنها، أن السلطة الفلسطينية ستبقى شريكًا في أي ترتيبات مستقبلية، لافتة إلى أنه سيتم الإفراج عن الأسرى المدنيين الأجانب إذا تم التوصل لهدنة مؤقتة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.

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