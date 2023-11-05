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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية 5G.. شاومي تزود هواتف 14 و 14 برو بمواصفات خارقة

سعر ومواصفات شاومي
سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro

يعد هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، مصدرا قويا للابتكار والتكنولوجيا المصممة لتعزيز تجربة هاتفك المحمول، ومع الاقبال الشديد على الهاتف الرائد الجديد في السوق الصيني، حيث نفذ مخزون الهاتف بالكامل في الدقائق الخمس الأولى من طرحه للبيع، قدمت بعض مواقع التجارة الإلكترونية عرضا مغريا على الهاتف في الصين بعد طرح الشركة المزيد من الوحدات بالسوق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أحد مواقع التجارة الإلكترونية بالصين، فإنه تم عمل خصم بقيمة 50 دولارا على الهاتف الذكي Xiaomi 14 Pro، ليصبح سعره 650 دولار (أي ما يعادل 19.920 جنيها مصريا)، بدلا من  700 دولار (أي ما يعادل 21.610 جنيها مصريا).

 

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سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro


يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing.

يتم تشغيل هاتف Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro

يحزم هاتف Xiaomi 14 Pro، بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وإعدادات كاميرا ثلاثية جبارة بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

بالإضافة إلى أدائه القوي، يعطي هاتف Xiaomi 14 Pro الأولوية لراحة المستخدم من خلال ماسح ضوئي مريح لبصمات الأصابع داخل الشاشة وآليات تبريد فعالة، بما في ذلك وحدة تبريد سائلة VC كبيرة، مما يحافظ على درجات الحرارة المثالية أثناء الاستخدام الممتد.

تشمل الميزات المتبقية بالهاتف، اتصال مزدوج النطاق مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G وأحدث معايير WiFi 7، مما يوفر اتصال إنترنت فائق السرعة لتنزيل التطبيقات وبث المحتوى والبقاء على اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تضمين NFC متعدد الوظائف ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد ومكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنيات الهوائي المتقدمة يضمن قدرات اتصال وملاحة موثوقة وفعالة.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro

سعر ومواصفات Xiaomi 14


يتميز هاتف Xiaomi 14، بشاشة بقطر 6.36 بوصة، من نوع LTPO OLED بدقة 1200 × 2670 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع.

يتمتع هاتف Xiaomi 14، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحبة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم، والذي يأتي مقترنا بـ 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X ونفس الاختيار من 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0.

يحتوي هاتف Xiaomi 14، على بطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 90 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، ويتوفر الهاتف للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 520 يورو (أي ما يعادل 16.920 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

Xiaomi 14
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