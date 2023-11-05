إعلام الاحتلال: صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن

أفاد نبأ عاجل نقلته “العربية” أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن.

في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المُحيطة بالبئر.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.