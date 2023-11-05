الهيئة العامة للطرق والكباري: نسبة الإنتاج المحلي بالقطارات الجديدة وصلت إلى 90%

أكد حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن شبكة الطرق ساهمت في ربط المطارات والموانئ، إضافة إلى ربط المناطق الزراعية والصناعية والمجتمعات العمرانية.

وقال حسام الدين مصطفى، خلال تصريحات بالفيديو كونفرانس، على هامش فعاليات فتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور رئيس الوزراء، ووزير النقل: “شعارنا توطين الصناعة، ونحرص على وجود الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة في أغلب الصناعات”.

4 مصانع لإنتاج الفلنكات

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيكون هناك مصانع للقطارات السريعة بنسبة مكون محلي 90%، إضافة إلى 4 مصانع لإنتاج الفلنكات، التي يتم تصنيعها في مصر بالكامل.