وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل مصر وسيعمل على الشبكة قريبا

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن مونوريل شرق النيل سيبدأ من منطقة يوسف عباس، بالقرب من استاد القاهرة، وسيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته التي القاها، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا، بحضور رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على وجود ورشة في منطقة العباسسة لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، والتي ستعمل على إنشاء 40 مفتاحا، وقضبان تنتج شهريا.

الفترة القادمة.

وتابع وزير النقل أنه سيكون هناك وجود لأول قطار سريع يصل مصر وسيعمل على شبكة القطارات الكهربائية السريع، خلال الفترة القادمة.