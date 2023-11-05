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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

13 جائزة للأكثر تميزًا.. دلائل الخيرات بالفيوم الأول بمسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بمحافظة السويس للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بمحافظة القاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الإسماعيلي بمحافظة الإسماعيلية. 

مركز دلائل الخيرات بالفيوم يحل أولًا في مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات– بالفيوم ، حيث حصل على درجة 438.5 من 500 ، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب– بالسويس على درجة 412.5 من 500 .

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هذا وقد وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، وهم بالترتيب:

• إسماعيل عثمان إسماعيل – مركز مسجد النور بالقاهرة – 93% - ألف جنيه.

• محمد محمد مهدي - مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 92% - ألف جنيه.

• عادل رفاعي علي – مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 92% - ألف جنيه.

• آية مدحت هاشم - مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم - 91% - ألف جنيه.

• تامر أحمد عبد المنطلب- مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس - 90% - ألف جنيه.

• أحمد ممدوح عبد الغفار – مركز مسجد النور بالقاهرة – 89% - ألف جنيه.

• إبراهيم عبد الباسط عبد السميع – مركز مسجد النور بالقاهرة – 88% - ألف جنيه.

• أميرة أحمد رجب – مركز مسجد دلائل الخيرات بالفيوم – 87% - ألف جنيه.

• عبد الله السيد عبد الحكيم – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 86% - ألف جنيه.

• محمد علي محمود – مركز مسجد عمر بن الخطاب بالسويس – 84% - ألف جنيه .

• عزة إبراهيم عبد الله – مركز مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية – 84% - ألف جنيه.

• أحمد محمد بشير – مركز مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية – 84% - ألف جنيه.

• خالد أحمد محمد أحمد – مركز مسجد النور بالقاهرة – 82% - ألف جنيه .

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