مركز اللغات جامعة حلوان يعلن عن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته الألماني عن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية مستوى 1.1.A ومستوى 1.2.A لطلاب الجامعات المصرية.

وتقام فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وذلك انطلاقاً من حرص المركز على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم من خلال توفير دورات لغوية متخصصة ، على أن تكون مدة المستوى الواحد 60 ساعة تدريبية، وعلى الراغبين في التسجيل التوجه لمركز اللغات، وسيتم الإعلان عن المواعيد فور اكتمال العدد.

وتبلغ الرسوم 1600 جنيه للمستوى الواحد + صورة بطاقة الرقم القومي، مع وجود خصم 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.

وشهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص "القيادة التربوية والأمن القومي"، الذي تقوم بتنفيذه كلية التربية جامعة حلوان، بالأكاديمية الحربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم من شباب المعلمين ليصبحوا مديرين للمدارس، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زالفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية، زاللواء أركان حرب خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية.

وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين.

يأتى ذلك تأكيدا للدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

ووقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون بين إحدى شركات الذهب والمجوهرات وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم، وتم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بالكلية.

وفى إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور السيد قنديل قام بجولة شملت كليتى التربية الرياضية بالهرم، والفنون التطبيقية، وخلال الزيارة أكد أهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية، وضرورة استغلال كل الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أجرى الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية إلى كلية الاقتصاد المنزلى، كما تفقد كلية التربية الموسيقية، ومتابعة أعمال تطوير بالكلية، كما عمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية ، والفنون الجميلة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وقام رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وفى إطار تقدم جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية، حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام، حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301، مقارنة بالعام الماضى 401-500.

ونجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمسة تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject"، حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

كما شهدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، فعاليات تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة والذي تضمن عقود تمويل 14 مشروعا من ضمن المشاريع المقدمة حيث فازت كلية العلوم بخمسة مشاريع، كما فازت كلية الصيدلة بأربعة مشاريع، وفازت كلية الفنون التطبيقية بمشروعين، وفازت كل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية الاقتصاد المنزلي بمشروع واحد.

وقام فريق من الباحثين بقسم الفيزياء بكلية العلوم، متمثلا في مركز الطقس الفضائي برصد ظاهرة خسوف القمر، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ونظمت كلية الخدمة الاجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثين بعنوان “الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية”، وتضمن المؤتمر مناقشة الخدمة الاجتماعية ودعم مبادرة حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأكيدا لاهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية، نظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 20230.

وتناول الملتقى محاضرة عن الأنشطة الطلابية ـ صقل وتطوير المهارات الطلابية ـ القيادة وميثاق الطالب الجامعي.