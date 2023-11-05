اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون

أعلن إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وكشفت عن استشهاد شابان فلسطينيان، وإصابة 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واستقبلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتان حرجتان للغاية برصاص جنود الاحتلال إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.