همجية.. الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريح إلقاء قنبلة ذرية في غزة

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، التصريحات التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة ذرية، بـ"العنصرية الهمجية".

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، هذه التصريحات اعلانا صريحا واقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين على امتداد الجغرافيا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت أنها انعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وحماية المدنيين.

وأكدت أن دعوات الوزير الفاشي الياهو، امتداد للمواقف والسياسة الاسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما.