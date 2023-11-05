حماس تدمر دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وصممت قذيفة "الياسين 105" بأيدي كتائب القسام، حيث تتميز بقدرة تدميرية عالية، وتستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.