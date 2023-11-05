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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير: تعاون مع كبريات الشركات العالمية للاستثمار في تصنيع وسائل النقل السككي

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد وزير النقل خلال الجولة أن انطلاق هذه الدورة الخامسة من المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل، وأن المعرض قد لاقى نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة مما كان دافعاً قويا لاتخاذ قرار بإقامته بشكل سنوي لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، مضيفاً: يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل.

ونوه وزير النقل إلى أن انعقاد هذه الدورة للمعرض يأتي تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" انطلاقاً من توجيهات  رئيس الجمهورية بالعمل علي توطين صناعات النقل بجمهورية مصر العربية، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

وخلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على التقاط صورة تذكارية مع وزراء النقل العرب والافارقة، ورؤساء كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.
 

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