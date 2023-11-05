تداول 42 ألف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536 شاحنة و35 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 233 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع ، 303 شاحنة و15 سيارة .

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة CHINA SPIRIT وعلي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1935 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة، كوين نفرتيتى واور .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .

