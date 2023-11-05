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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 42 ألف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  9 سفن، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536  شاحنة و35 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 233 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38500  طن بضائع ، 303 شاحنة  و15 سيارة .

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة CHINA SPIRIT  وعلي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1935 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث  وهى آيلة، كوين نفرتيتى واور . 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .
 

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