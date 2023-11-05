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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقاب جماعي للمدنيين.. صور ترصد حجم الدمار في مربع المغازي السكني

دمار المغازي
دمار المغازي

نشر راديو صوت فلسطين، صورا من الدمار الذي ألحقته طائرات الاحتلال في مربع سكني وسط المغازي.


واستشهد 51  مدنياً من النساء والأطفال، وتجرى محاولات  للبحث عن مفقودين تحت الركام.

وردت حركة المقاومة حماس ، على دعوات البعض في الأراضي المحتلة إلى إزالة غزة من الوجود بابادتها بشكل كامل، وفق ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت حماس، إن تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد أهالي غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال الصهيوني.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت دعوة وزير صهيوني آخر بإلقاء قنبلة نووية بأنه غير مسئول، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الوزير ليس من ضمن حلقة وزراء الأمن والمعنيين به في الحكومة في ظل الحرب.

كما انتقد نتنياهو كلام وزير التراث علاوة على سياسيين في الاحتلال آخرين اعتبروا أن تصريحات وزير التراث تدمير  لصورة الاحتلال.

وأوقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، وزير عميحاي الياهو عن حضور جلسات الحكومة حتى إشعار آخر.

اهالي غزة احتلال الاحتلال الصهيوني الأراضي المحتلة

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