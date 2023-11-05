حارب في 73.. حكاية عم توفيق ملك الأكل البيتي في الغورية منذ 98 عاما

في منطقة الغورية، يوجد مطعم توفيق، ذلك المطعم البسيط الذي يمتلكه الحج إبراهيم توفيق، صاحب الـ80 سنة، ويوجد في المطعم أكل بيتي جميل منذ 98 عاماً.

قال عم توفيق لـ"صدى البلد"، إنه منذ شبابه كان مجندا في الجيش المصري وحارب في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أنه تعلم صنع الأكل من والدته منذ أكثر من 80 سنة، فكان يعود من المدرسة ويذهب إلى المطعم.

وأكد أنه يوجد إقبال كبير لتميز الطعام الذي يقدمه، وأن الناس يؤكدون أنه طعام بيتي جميل وشهي، مشيرا إلى أن المطعم هو مصدر رزقه الوحيد.

تحدث عم توفيق عن الطبخ وقال إنه حرفة وهواية، وإنه يحب الطبخ جدا، لافتا إلى أن المطعم أنشئ منذ أكثر من 90 سنة.

وأعرب عن أمنيته بأن يحج مرة ثانية، موجها نصيحة للشباب بتطوير الذات دائما.