أخبار التكنولوجيا.. أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين.. إكس تبدأ في بيع الحسابات القديمة غير المستخدمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدأت منصة إكس X، المعروف سابقا باسم تويتر، في تكثيف جهودها لبيع الحسابات القديمة غير المستخدمة مقابل أكثر من 50 ألف دولار للحساب الواحد.

عادت شركة Vertu، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية الفاخرة والمجوهرات الفريدة والمكلفة للغاية، بقوة مع هاتف محمول جديد مخصص لعشاق الذكاء الاصطناعي وWeb3، وهو أول هاتف في العالم يدعم تقنية البلوكتشين Blockchain.

عند إنشاء حساب جديد على منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، تكون جميع إعدادات الحساب تم ضبطها افتراضيا لتكون مرئية للجميع، مما يعني أنه إذا قمت بعمل مقطع صغير ولا ترغب في أن يرآه أحد غيرك، سنحتاج إلى ضبط إعدادات حسابك أولا، لذا إذا كنت ترغب في إنشاء فيديو على تيك توك وتريد في الحفاظ على خصوصيتك وعدم نشر هذا المقطع للعامة، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية إنشاء فيديو تيك توك دون نشره.

أصبحت الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يجب اقتناؤها في عام 2023، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الأناقة والعملية على معصمهن، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الخيار المناسب أمرا صعبا.

في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تثار قضية مقاطعة التطبيقات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. يعتبر الهاتف الذكي أداة حيوية في حياة الكثير من الأشخاص حول العالم، ولكن توجد تطبيقات محددة تثير جدلاً واسعاً بسبب دعمها للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاحتلال والانتهاكات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية.