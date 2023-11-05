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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين.. إكس تبدأ في بيع الحسابات القديمة غير المستخدمة

أخبار التكنولوجيا//أول
أخبار التكنولوجيا//أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين.. إكس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ50 ألف دولار.. إكس تبدأ في بيع الحسابات القديمة غير المستخدمة

 

بدأت منصة إكس X، المعروف سابقا باسم تويتر، في تكثيف جهودها لبيع الحسابات القديمة غير المستخدمة مقابل أكثر من 50 ألف دولار للحساب الواحد.

 

أغلى من iPhone 15.. أول هاتف في العالم يدعم البلوكتشين

 

عادت شركة Vertu، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية الفاخرة والمجوهرات الفريدة والمكلفة للغاية، بقوة مع هاتف محمول جديد مخصص لعشاق الذكاء الاصطناعي وWeb3، وهو أول هاتف في العالم يدعم تقنية البلوكتشين Blockchain.

 

محدش هيشوفه غيرك.. خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره

 

عند إنشاء حساب جديد على منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، تكون جميع إعدادات الحساب تم ضبطها افتراضيا لتكون مرئية للجميع، مما يعني أنه إذا قمت بعمل مقطع صغير ولا ترغب في أن يرآه أحد غيرك، سنحتاج إلى ضبط إعدادات حسابك أولا، لذا إذا كنت ترغب في إنشاء فيديو على تيك توك وتريد في الحفاظ على خصوصيتك وعدم نشر هذا المقطع للعامة، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية إنشاء فيديو تيك توك دون نشره.

 

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

 

أصبحت الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يجب اقتناؤها في عام 2023، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الأناقة والعملية على معصمهن، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الخيار المناسب أمرا صعبا.

 

أشهر تطبيقات على موبايلك تدعم الاحتلال الإسرائيلي

 

في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تثار قضية مقاطعة التطبيقات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. يعتبر الهاتف الذكي أداة حيوية في حياة الكثير من الأشخاص حول العالم، ولكن توجد تطبيقات محددة تثير جدلاً واسعاً بسبب دعمها للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاحتلال والانتهاكات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية.

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