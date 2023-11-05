محدش هيشوفه غيرك.. خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره

عند إنشاء حساب جديد على منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، تكون جميع إعدادات الحساب تم ضبطها افتراضيا لتكون مرئية للجميع، مما يعني أنه إذا قمت بعمل مقطع صغير ولا ترغب في أن يرآه أحد غيرك، سنحتاج إلى ضبط إعدادات حسابك أولا، لذا إذا كنت ترغب في إنشاء فيديو على تيك توك وتريد في الحفاظ على خصوصيتك وعدم نشر هذا المقطع للعامة، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية إنشاء فيديو تيك توك دون نشره.

خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره

هناك طرق مختلفة لحفظ مقاطع فيديو تيك توك دون نشرها أو تخزين مسودة مقاطع فيديو تيك توك في معرض الصور الخاص بك، فيما يلي دليل خطوة بخطوة:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق تيك توك:



قم بتشغيل تطبيق تيك توك على جهازك، سيتم فتح الصفحة الرئيسية تلقائيا، لعرض أحدث الاتجاهات والمحتوى.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة “+”:



بمجرد دخولك إلى التطبيق، اضغط على أيقونة "+" الموجودة في منتصف الجزء السفلي من الشاشة، سيساعدك هذا في إنشاء فيديو جديد، إذا لم تكن تريد ذلك، فحدد مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك.

الخطوة الثالثة: تطبيق التأثيرات والمرشحات:



اختر المرشحات والتأثيرات التي تريد استخدامها في الفيديو الخاص بك، يمكنك أيضا إضافة موسيقى أو نص لتخصيص المحتوى الخاص بك.

الخطوة الرابعة: تعيين تفضيلات الخصوصية:



بعد تخصيص الفيديو حسب التفضيل، انقر فوق "من يمكنه مشاهدة الفيديو الخاص بي"، سيؤدي هذا الخيار إلى فتح صفحة جديدة حيث يمكنك تحديد من يمكنه الاستمتاع بالوصول إلى الفيديو الخاص بك.

الخطوة الخامسة: اختر "خاص":



حدد الخيار "خاص" في صفحة إعدادات الخصوصية، وهذا يضمن أنه يمكنك أنت فقط مشاهدة هذا الفيديو المحدد في ملفك الشخصي.

الخطوة السادسة: قم بنشر فيديو تيك توك:



بعد تحديد الإعداد "خاص"، تابع نشر الفيديو الخاص بك، سيؤدي هذا الإجراء إلى حفظ الفيديو مباشرة على جهازك دون نشره.

الخطوة السابعة: الوصول إلى الفيديو على ملفك الشخصي:



بعد ذلك، يمكنك زيارة ملفك الشخصي وتحديد موقع الفيديو المحدد الذي تريد حفظه.

الخطوة الثامنة: حدد "حفظ" من قائمة المشاركة:



انقر على زر "مشاركة" في صفحة الفيديو، سيؤدي هذا إلى فتح قائمة تحتوي على خيارات متنوعة لمشاركة الفيديو أو حفظه، اختر خيار "حفظ".