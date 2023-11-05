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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في قافلة غزة الثانية.. تفاصيل

صدى البلد

شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الثانية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والتي تضم 250 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والمعلبات والمياه  لتلبية احتياجات أهالينا في فلسطين بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين.


قدمت مؤسسة أبو العينين ثلاث شاحنات محملة بـ30 طن مواد غذائية، بالإضافة إلى المياه المعدنية والأغذية الجافة والمعلبات سهلة الفتح.


أكدت السيدة سمية أبو العينين، أن هذه هي المشاركة الثانية في قوافل التحالف إلى غزة وأن المؤسسة شاركت في القافلة الأولى بثلاث شاحنات بحمولة 30 طنا من المواد الغذائية والأدوية والألحفة.


وأضافت نائب رئيس مجلس الإدارة أن هناك تعليمات من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمواصلة العمل من أجل التخفيف عن أهالينا في غزة، والمشاركة في قوافل الإغاثة لأشقائنا في غزة وفلسطين، انطلاقًا من إيماننا الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء الأزمة.

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