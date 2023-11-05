بلينكن يصل إلى قبرص في زيارة سريعة لشكرها على مساعدة بلاده

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قبرص، حيث سيقوم بزيارة سريعة بالدولة الأوروبية، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

سيلتقي بلينكن بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ويشكره على مساعدة بلاده في عبور الأمريكيين خارج الأراضي المحتلة.

وساعدت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي في إجلاء مواطنين أمريكيين من كيان الاحتلال الصهيوني إلى قبرص عن طريق البحر.

ووصل بلينكن إلى لارنكا في قبرص بعد ظهر اليوم، الأحد.

وبالإضافة إلى الرئيس، من المتوقع أن يلتقي بلينكن أيضًا بوزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.

واختتم لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم دون بيان مشترك بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

يشير ذلك إلى تباين المواقف بين الجانبين، فبينما تصر السلطة الفلسطينية على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا تقول أمريكا بهدنة مؤقتة.

ووصف الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "حرب إبادة جماعية".

بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي من "التهجير القسري" للفلسطينيين في قطاع غزة، إثر لقائه مع الرئيس محمود عباس في رام الله ، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية.

ويقصف الصهاينة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بعدما شنت حركات المقاومة الفلسطينية المتمركزة في غزة عملية طوفان الأقصى في الأراضي المحتلة ردا على جرائم النظام الإسرائيلي المكثفة ضد الفلسطينيين.

وأدت الحرب الصهيونية على غزة حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 10000 فلسطيني، من بينهم حوالي 3900 طفل و2509 امرأة، كما أصيب أكثر من 24160 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

في الأيام الأخيرة، تزايد الغضب الدولي بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وشهدت أنحاء العالم مسيرات شعبية حاشدة احتجاجا على المجازر الصهيونية اليومية في القطاع الساحلي المحاصر.

