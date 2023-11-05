أخبار الفن| بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام.. داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

احتفل الفنان داوود حسين، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 5 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ65، أمام قبري زميليه الفنانة انتصار الشراح، وسمير سعيد.

ونشر داوود حسين، صورة له داخل المقابر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاده أصبحت حزينة لأنها كانت تتزامن مع عيد ميلاد صديقيه الراحلين.

كتبت الفنانة نسرين طافش، منشورا مطولا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، استنكرت من خلاله أفعالا مخزية في الواقع الذي نعيشه.

نشرت الفنانة لبلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال تكريمها بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وظهرت لبلبة خلال تكريمها، وهي تبكي على خشبة المسرح بسبب الأحداث في فلسطين، وتدعو لشعبها وأطفالها.

رد الفنان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- على شائعة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

استشهد أمس الفنان الفلسطينى طارق ضبان وزوجته أثر القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة ليترك وراءه ولد وبنت وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة لهما.

لم تكن واقعة الفنانة نوال الكويتية مع المعجب، هي الأولى في كواليس حفلات النجوم، فلا تخلو مواقف المطربين مع جمهورهم من الحكايات والقصص النادرة التي أثارت وتثير الجدل بمجرد تذكرها، فمنها مواقف غريبة وأخرى مضحكة، وهناك لفتات إنسانية أيضًا.

شهدت الفترة الماضية خروج عدد من الشائعات على عدد من الفنانين ولعل آخرهم الفنان محمد سلام الذى تعرض الى اشبه بحملة تشوية له من خلال انتشار فيديو له وهو يحتفل داخل ملهى ليلى.