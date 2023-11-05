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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام.. داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

فرحتي لا طعم لها.. داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر

احتفل الفنان داوود حسين، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 5 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ65، أمام قبري زميليه الفنانة انتصار الشراح، وسمير سعيد.

ونشر داوود حسين، صورة له داخل المقابر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاده أصبحت حزينة لأنها كانت تتزامن مع عيد ميلاد صديقيه الراحلين. 

 

كل شي عبث وبلا أجوبة شافية.. نسرين طافش تستنكر أفعالا مخزية

كتبت الفنانة نسرين طافش، منشورا مطولا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، استنكرت من خلاله أفعالا مخزية في الواقع الذي نعيشه.

 

لحظة بكاء لبلبة بسبب الأحداث في فلسطين .. شاهد

نشرت الفنانة لبلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال تكريمها بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

وظهرت لبلبة خلال تكريمها، وهي تبكي على خشبة المسرح بسبب الأحداث في فلسطين، وتدعو لشعبها وأطفالها. 

 

قلة أدب.. أمير كرارة يرد على شائعة استبعاد محمد سلام من بيت الرفاعي

رد الفنان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- على شائعة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

 

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

صدم الجميع باستشهاده وزوجته.. اللحظات الأخيرة فى حياة فنان فلسطينى

استشهد أمس الفنان الفلسطينى طارق ضبان وزوجته أثر القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة ليترك وراءه  ولد وبنت وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبيرة لهما.

 

مواقف مثيرة بحفلات النجوم| معجب يهدي نوال الكويتية سبحة.. وآخر يحتضن نانسي عجرم.. وشباب الإسكندرية يحاصرون مروى اللبنانية

لم تكن واقعة الفنانة نوال الكويتية مع المعجب، هي الأولى في كواليس حفلات النجوم، فلا تخلو مواقف المطربين مع جمهورهم من الحكايات والقصص النادرة التي أثارت وتثير الجدل بمجرد تذكرها، فمنها مواقف غريبة وأخرى مضحكة، وهناك لفتات إنسانية أيضًا.

 

قبل الفيديو المنسوب لـ محمد سلام.. نجوم تعرضوا للشائعات| طلاق جورى بكر ونانسى عجرم الأبرز

شهدت الفترة الماضية خروج عدد من الشائعات على عدد من الفنانين ولعل آخرهم الفنان محمد سلام الذى تعرض الى اشبه بحملة تشوية له من خلال انتشار فيديو له وهو يحتفل داخل ملهى ليلى.

 

 

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