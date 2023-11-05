قبل شائعة فيديو محمد سلام.. نجوم تعرضوا للشائعات|طلاق جورى بكر ونانسى عجرم الأبرز

شهدت الفترة الماضية خروج عدد من الشائعات على عدد من الفنانين، ولعل آخرهم الفنان محمد سلام الذى تعرض إلى ما يشبه حملة تشويه له من خلال انتشار فيديو له وهو يحتفل داخل ملهى ليلى.

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة.

محمد سلام

تصدر اسم الفنان محمد سلام محركات البحث فى “جوجل” خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن عن انسحابه من مسرحية “زواج اصطناعي” ضمن موسم الرياض، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وأكد أن سبب تأخيره فى الاعتذار هو توقعه باحتمالية إلغاء العرض نظرًا للظروف القائمة.

وتم تداول اسم محمد سلام مجددًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشر فيديو للفنان بيومي فؤاد الذى اعتبره الجمهور أنه تعمد فيه إهانة محمد سلام، حيث ظهر فى الفيديو وهو يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة، قائلا: “في الإخراج فيه عيل ولا له لازمة اسمه محمد المحمدي”.

ولكن علم “صدى البلد” أن مشهد الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، قد اقتُص جزء منه وهو يقول: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي"، لذلك بدأت الأزمة بسبب اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي X مقطع فيديو للفنان محمد سلام أثناء تواجده في أحد الديسكوهات، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع، وهجوم شرس عليه؛ بعد موقفه الأخير واعتذاره عن مسرحية “زواج اصطناعي” تعاطفا مع أهل فلسطين.

وتبين أن الفيديو الذي انتشر للفنان محمد سلام، الهدف منه تشويهه بعد موقفه الحاسم، والذي كسب به احترام الجمهور وتعاطفهم، حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

جوري بكر

بينما نفت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها، وأكدت في تصريحات لبرنامج “et بالعربي”، أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجأت بالمنشور، وقالت: “اللي عمل كده حد مش محترم”.

وصدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها منشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها نشرته العديد من المواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكتبت جوري بكر: "وجعل بينكم مودة ورحمة.. تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير".

وتابعت جوري بكر: «مش عايزة حد يتواصل معايا في أى تفاصيل لأني مش هرد».

وفي أول رد فعل منها غير متوقع، قامت جوري بكر، بحذف صورها مع زوجها من حساباتها على السوشيال ميديا.

أحمد سعد

وقد تصدرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل” وذلك بعد إثارتها الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وظهرت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد ببطن منتفخة خلال أحدث ظهور برفقة زوجة المنتج هاني محروس.

وينتظر أحمد سعد مولودا جديدا، رغم شائعات الطلاق التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

وأعلن الفنان أحمد سعد، في 30 أبريل عام 2022 عن استقباله مولوده الأول من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم «عليا» .

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته، وهو يحملها على يديه ويؤذن في أذنها، وعلق على الفيديو قائلا:«الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار».

نانسي عجرم

بينما أثيرت حالة كبيرة من الجدل قبل عامين، بعد تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، ما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم، في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وعلق عليها بجزء من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".