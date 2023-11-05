أعلن مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، وصول الدفعة الأولى من القافلة الثانية لـ المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح.

الأبرز في معبر رفح هي المساعدات الإنسانية



وأضاف أن المشهد الأبرز في معبر رفح هي المساعدات الإنسانية التي تتصدر المشهد حاليًا، موضحا أن الدفعة الأولى من القافلة الثانية من التحالف الوطني، والتي انطلقت من القاهرة وصلت بالفعل إلى المنطقة الحدودية، ومن ثم بدأت في إنهاء إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.

وتابع: «وصلت الدفعة الأولى من القافلة الثانية لـ المساعدات الإنسانية من التحالف الوطني، ونحن في انتظار وصول دفعة جديدة من القافلة الثانية من التحالف الوطني، والذي يقود جمع وتجهيز المساعدات الإنسانية من كل منظمات المجتمع المدني فى مصر من مختلف المحافظات، ووصلت بالفعل جزء من القافلة الثانية له، وتضم كميات كبيرة من المساعدات».