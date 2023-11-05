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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بنك القاهرة: إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للشركات والمؤسسات المالية i-Sign

صدى البلد

أعلن بنك القاهرة إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الإشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

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وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي وكذلك سياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية لكافة أنواع الشركات.


وأوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن إطلاق الخدمة يأتى إدراكاً لقيمة الوقت والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال، باختلاف حجم الشركات سواء كانت صغيرة أو حتي اكبر المؤسسات وتماشياً مع رؤية البنك في رقمنة وميكنة اكبر قدر من المنتجات والخدمات المصرفية لإعطاء ميزة تنافسية للعملاء. 


وأضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية أن التوقيع الإلكتروني i-Sign  يتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونياً بأعلى معايير الأمان، فضلاً عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي

بنك القاهرة التجارة الخارجية منتجات الأوراق المالية إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني المؤسسات المالية

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