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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تكرس النظرة العنصرية المقيتة لبلاده تجاه الشعب الفلسطيني

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التابع لحزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، والتي قال فيها أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة X : تصريحات الوزير الاسرائيلي ‎الياهو العنصري كاشفة، فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم ‎سلاح نووي وهو السر الذي يعرفه الجميع لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للاسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أبو الغيط:  هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب.

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