عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفاوضات معرضة للخطر.. تصريح هام من قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

تصريح هام من قطر
تصريح هام من قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أنه بدون "فترة من الهدوء" في غزة لن تتمكن وساطتها من تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للصحفيين: "يجب ربط أي إطلاق سراح رهائن بفترة من الهدوء تسمح بتنفيذ العملية، وهو أمر لم نره منذ فترة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض يوم الجمعة الدعوات الأمريكية إلى وقف مؤقت لهجوم إسرائيل ضد حماس لتسهيل العمل على إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة أخذتهم المقاومة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن توقف هجماتها ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون أولا.

وقادت قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، محادثات وساطة مع حماس والمسئولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح الرهائن منذ أن قادت المقاومة هجوما واسعا على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص وتجميع أكثر من 240 آخرين في غزة.

ومنذ ذلك الحين، صعدت إسرائيل من هجومها على غزة وسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال مسئولو الصحة في غزة اليوم، الأحد، إن أكثر من 9700 فلسطيني، بما في ذلك 4800 طفل قتلوا في الحرب.

وقال رئيس وزراء قطر، في وقت سابق من اليوم، الأحد، إن المفاوضات معرضة لخطر الفشل بسبب هجمات إسرائيل والمعلومات المضللة المتداولة حول المحادثات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في الدوحة: "إن عملية هذه الوساطة معرضة للخطر في ضوء انتشار التقارير الكاذبة والتسريبات حول المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت قطر، التي واجهت انتقادات بسبب استضافتها لكبار مسؤولي حماس ومكتبا سياسيا، إن وجود المجموعة في الدوحة بمثابة "قناة للسلام".

وقال الأنصاري: “إنها قناة تستخدم للوساطة في إطلاق سراح الرهائن، وخروج الرعايا الأجانب، وفي مختلف جوانب الوساطة الجارية”.

وأضاف: "لذلك لا أتوقع أي سبب لإغلاق تلك القناة الآن".

الهدوء في غزة الخارجية القطرية الرهائن الإسرائيليين الصحة في غزة المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية المقاومة الفلسطينية هجوم اسرائيل جمعة جيش الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فلسطين وزارة الخارجية القطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

فضل العمل الخيري .. وماذا أعد الله للمتصدقين؟ 25 مكافأة ربانية

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

دعاء الزواج من شخص معين.. 5 كلمات رددها سيدنا موسى تُعجل من الزفاف

ترشيحاتنا

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس

رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

ماسكين إيدي ومش هيسبوني أبدا.. رسالة حزينة من ضحية حريق شقة الطالبية

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ