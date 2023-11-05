المفاوضات معرضة للخطر.. تصريح هام من قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أنه بدون "فترة من الهدوء" في غزة لن تتمكن وساطتها من تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للصحفيين: "يجب ربط أي إطلاق سراح رهائن بفترة من الهدوء تسمح بتنفيذ العملية، وهو أمر لم نره منذ فترة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض يوم الجمعة الدعوات الأمريكية إلى وقف مؤقت لهجوم إسرائيل ضد حماس لتسهيل العمل على إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة أخذتهم المقاومة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن توقف هجماتها ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون أولا.

وقادت قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، محادثات وساطة مع حماس والمسئولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح الرهائن منذ أن قادت المقاومة هجوما واسعا على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص وتجميع أكثر من 240 آخرين في غزة.

ومنذ ذلك الحين، صعدت إسرائيل من هجومها على غزة وسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال مسئولو الصحة في غزة اليوم، الأحد، إن أكثر من 9700 فلسطيني، بما في ذلك 4800 طفل قتلوا في الحرب.

وقال رئيس وزراء قطر، في وقت سابق من اليوم، الأحد، إن المفاوضات معرضة لخطر الفشل بسبب هجمات إسرائيل والمعلومات المضللة المتداولة حول المحادثات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في الدوحة: "إن عملية هذه الوساطة معرضة للخطر في ضوء انتشار التقارير الكاذبة والتسريبات حول المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت قطر، التي واجهت انتقادات بسبب استضافتها لكبار مسؤولي حماس ومكتبا سياسيا، إن وجود المجموعة في الدوحة بمثابة "قناة للسلام".

وقال الأنصاري: “إنها قناة تستخدم للوساطة في إطلاق سراح الرهائن، وخروج الرعايا الأجانب، وفي مختلف جوانب الوساطة الجارية”.

وأضاف: "لذلك لا أتوقع أي سبب لإغلاق تلك القناة الآن".