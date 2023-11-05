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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجه للطبيب فورا إذا ظهرت هذه العلامة في أنفك

الانف
الانف

الكوليسترول حد ذاته لا يسبب أي أعراض، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يؤثر سلبا على قلبك، يمكن أن تختلف علامات أمراض القلب بين الذكور والإناث، ولكنها خطيرة بنفس القدر بالنسبة لكلا الجنسين.

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الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد ، كما إنه حيوي لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات، لا يذوب الكوليسترول في الماء، لذا لا يمكنه الانتقال عبر الجسم من تلقاء نفسه.

تساعد الجسيمات المعروفة باسم البروتينات الدهنية على نقل الكوليسترول عبر مجرى الدم.

وأوضحت الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، هناك علامة واحدة تظهر في الأنف مؤشرًا على الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وهي عبارة عن اللويحات الصفراء، وهي عبارة عن نتوءات صغيرة أو ناعمة أو صفراء أو حمراء مليئة.

المصدر clevelandclinic 
 

الكوليسترول الكبد البروتينات الجلدية حمراء مليئة

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