5 مدربين مرشحين .. أحمد حسن يكشف مصير أوسوريو مع الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مصير أوسوريو مع الزمالك خاصة مع استمرار النتائج السلبية للفريق.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالزمالك: التصويت يحسم مصير أوسوريو في جلسة الزمالك اليوم.. وهناك ٥ مدربين أجانب مرشحين".



تعرض فريق الزمالك، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للخسارة أمام فريق زد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة دوري NILE، ليفقد الزمالك 3 نقاط جديدة، تضاف إلى مسلسل نزيف النقاط الذي بدأ مع انطلاق الموسم، لتبدأ مرحلة جديدة من التفكير في إقالة المدرب، الذي لم تظهر له بصمة مع الفريق.

اجتمع عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، في مقصورة استاد القاهرة، لبحث تراجع نتائج فريق الكرة ومستقبل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، عقب الخسارة 2-1 من نادي زد في دوري NILE