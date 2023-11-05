الغندور يكشف كواليس جديدة بشأن أزمة فتوح مع الزمالك

علق الاعلامي خالد الغندور علي ازمة فتوح مع النادي الزمالك وحقيقة مغادرة المعسكر .

وقال الغندور ، في لايف بثه عبر حسابه الشخصي انستجرام : " فتوح والزناري وصبحي خروجوا الساعه 1 صباحًا من معسكر الفريق يوم الخميس لقضاء سهرتهم .

وأضاف : " وعندما كشف عبد الواحد السيد خروجهم أبلغ صبحي بعودتهم الي المسعكر فورا .

وقام فتوح بالاتصال بكابتن الفريق شيكابالا ، ليرد عليه لما اخلص المشوار هرجع ، ليرد عليه عبد الواحد السيد :" ماتجيش المعسكر ".

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن إخطار الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مدير الكرة إنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في المران انتظارا لقرار إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.