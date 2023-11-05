نجم الاهلي السابق ينصح الزمالك بقرار عاجل للمنافسة على البطولات

علق محمد يوسف نجم الأهلي السابق، على تراجع أداء الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد الخسارة أمام إنبي وزد فى الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك ليس له أي شكل مع أوسوريو والأفضل تغيير الجهاز الفني في أسرع وقت إن أراد المنافسة على بطولات هذا الموسم"

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 8 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس مصر النسخة الماضية 2022-2024.