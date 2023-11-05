فرمان من كولر.. صفقتان مدويتان على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي أمير هشام كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكتب أمير هشام :" عبر حسابه علي فيسبوك "كولر خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط، طلب بكل قوة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير هشام: " تم اقتراح الخيار الثاني وهو اسم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وأكد كولر إعجابه ورغبته في ضم اللاعب، وهناك تحركات من أجل الحصول على خدماته، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".



حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.



ويلتقي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري.

