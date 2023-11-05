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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

حركة حماس
حركة حماس

علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، على تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قاسم، إن "التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعاد إلياهو من المشاركة في اجتماعات الحكومة بعد حديثه عن إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.

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ونفى نتنياهو كلام الوزير، وقال إن إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية وفقا لمعايير القانون الدولي.

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بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

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