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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تكرم أبنائها المتفوقين رياضيا على مستوى العالم وأفريقيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، طالبا وطالبة من أبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا على مستوى العالم وأفريقيا .

وحضر التكريم الدكتورة نيفين كامل مدير مركز الأشخاص ذوى الاعاقة ، والدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز، والكابتن محمد طه السيد مدرب كاراتيه.

وشمل التكريم اللاعب عادل شعبان عوض الطالب في كلية التجارة بالجامعة، لاعب المنتخب المصرى للكاراتيه لذوى الاحتياجات الخاصة لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه بدولة المجر2023.

كما تم تكريم اللاعبة رغد مصطفى حسنى ابراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو وحصلت على المركز الأول أفريقيًا آنسات لمحترفى الجوجيتسو.

وفى بداية اللقاء هنأ خاطر الطالب و الطالبة على الانجاز الرياضى المتميز و التتويج بالمركز الأول أفريقيا 
مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أولى اهتماما كبيرا لدعم أبنائنا المتفوقين رياضيا وكذلك دعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، والجامعة تعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية، وتقدم كل وسائل الدعم سواء المادي أو المعنوي لأبنائنا من ذوي الهمم.

وأشار إلى أن الطالب عادل شبان الذي رفع اسم مصر والجامعة عاليًا فى المحافل الدولية أثبت أن ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، كما أثبتت الطالبة رغد مصطفى قدرة فتيات مصر وجامعة المنصورة بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز على تحقيق التميز الرياضى والفوز بالمركز الأول أفريقيا.

و أشاد رئيس الجامعة بكفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأشار البيومى الى إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.

من جانبه قال عادل شعبان إن هذا التكريم من أعظم التكريمات وأقربها إلى قلبه لأنه من جامعة المنصورة، التى دعمته ماديا ومعنويا ووفرت له كل سبل الراحة وذللت كافة  العقبات للوصول لهذا الفوز الكبير. 

وعبرت رغد مصطفى  عن سعادتها بتكريمها من إدارة جامعة المنصورة مؤكدة أن الجامعة قامت بدور الداعم الأكبر والراعي لأبنائها وسيظل هذا التكريم تتويجا لفوزها بالمركز الأول وتعويضا كبيرا عن مجهودها خلال السنوات الماضية.

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