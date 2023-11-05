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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أهم جنرال أمريكي في القرن الـ21 يكشف خطأ الاحتلال الصهيوني الكبير

صدى البلد

كشف الجنرال ديفيد بتريوس والذي يُطلق عليه أعظم قائد عسكري أمريكي في القرن الحادي والعشرين عن وقوع الاحتلال في خطأ جسيم فاقم عمق هجمة المقاومة في ٧ أكتوبر الماضي، وهو الخطأ العسكري الفادح الذي أدى إلى مفاجأة إسرائيل الكاملة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر وهو عدم التحرك سريعا.


 

وتحدث عن  شعوره بخيبة الأمل لأن قادة الاحتلال لم يضعوا خطة واضحة للصباح التالي للحرب ضد المقاومة كأنما لم يكن لدى الأميركيين استراتيجية خروج شاملة بعد الإطاحة بصدام حسين قبل عقدين من الزمن.


 

وحذر مما تقوم به إسرائيل من عدم التعامل مع الأهداف الحقيقية وهي عناصر المقاومة، وأنها تقوم بضرب وقتل المدنيين، وأن حركة حماس استطاعت أن تحرز تقدما كبيرا عبر تدمير عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية، في محاور القتال شمال غرب غزة.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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