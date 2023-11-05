عايز يكسب بونط.. مفيدة شيحة تلقن بيومي فؤاد درسا على الهواء

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، حملة نقد لاذع على الممثل الكوميدي بيومي فؤاد، مشيرة إلى أنه تحدث عن زميل له خارج مصر بطريقة ليس صحيحة.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن كان من الممكن نقد زميله الفنان محمد سلام في مصر أو على السوشيال ميديا ولكن ليس على المسرح او خارج البلاد.



اوعى تفتكر أن تصفيق الجمهور لك أمس انك بطل مغوار

وتابعت أنه نلوم ما حدث من الفنان بيومي فؤاد مع زميله محمد سلام، ومن غير المقبول الخروج على خشبة المسرح ، والتحدث عن زميل آخر خارج البلاد، متابعة أن ما فعلته يقلل منا ، و اوعى تفتكر أن تصفيق الجمهور لك أمس انك بطل مغوار.

وأكملت مفيدة شيحة، أنه ما حدث من بيومي فؤاد غير صحيح وأقول له لا، وما فعلته إهانة لنا جميعا، ومكنتش محتاج تكسب بونط علي قفاه.

https://fb.watch/o7p0jhlebp/?mibextid=Nif5oz