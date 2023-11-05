حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

شاركت جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو، متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جورجينا، مرتديه بنطال جينز مع جاكيت باللون البيج، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالي باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جورجينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جورجينا