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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض.

وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن “إسرائيل قصفت مخيم الشاطئ بقنابل الفسفور الأبيض”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.

وأوضح البزم، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا”.

وأكد أن “الاحتلال يتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي يدعي أنها آمنة”.

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وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أعلن تجديد الاحتلال الدعوة لسكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا.

وقال هاجاري في إفادة صحفية، “أرسلنا 6 ملايين رسالة مسجلة لسكان غزة.. ونجدد الدعوة لسكان غزة إلى التوجه جنوبا”.

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