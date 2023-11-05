هنية يطلع خامنئي على آخر التطورات وجرائم النظام الصهيوني في غزة

قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن إسماعيل هنية، زعيم حماس، الذي يقيم بين قطر وتركيا منذ عام 2019، أطلع خامنئي على آخر التطورات في قطاع غزة وجرائم النظام الصهيوني في غزة، وكذلك التطورات في الضفة الغربية.

ووفقا لما نشرته الجارديان، تقول الجمهورية الإسلامية إنها تدعم حماس لكنها لم تلعب أي دور في الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل الشهر الماضي.

قال التلفزيون الرسمي الإيراني: أشاد آية الله خامنئي بشعب غزة وصموده، وأعرب عن أسفه الشديد لجرائم النظام الصهيوني، المدعوم مباشرة من واشنطن وبعض الدول الغربية.

دون الخوض في تفاصيل حول موعد انعقاد الاجتماع، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن المرشد الأعلى في البلاد خامنئي، أكد على سياسة طهران الثابتة في دعم قوى المقاومة الفلسطينية ضد المحتلين الصهاينة.

حذرت المؤسسة الدينية الإيرانية إسرائيل، التي ترفض الاعتراف بها، من "عواقب وخيمة" إذا استمرت الهجمات على قطاع غزة.