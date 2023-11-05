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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يجتمع بمديري الإدارات لإعداد المقرات للانتخابات الرئاسية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

اجتمع اليوم الاحد، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمدراء عموم الجيزة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد،  بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية  والمستشار بدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء الجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.
واستعرض الاجتماع أيضا السلبيات والإيجابيات خلال الفترة الماضية من بداية العام الدراسى وحتى الآن والعمل على تلافى أية مشكلات فى المرحلة القادمة.

وتم التأكيد  على الاستحقاق الدستورى وإعداد المقرات الانتخابية إعدادا جيدا يليق بالحدث الهام وهو الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل المواصلات للمغتربين.

كما أكد سلومة  ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس لما لها من دور فعال فى العملية التعليمية وعقد اجتماعات شهرية واستيعاب جميع المعوقات والعمل على سرعة حلها على الفور.  

وأشار وكيل تعليم الجيزة، إلى ضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث علي مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر بالتعاون مع أمن المدرسة لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعا ونبه علي حسن استقبال أولياء الأمور والسماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسى بكل حزم والتنبيه على ذلك خلال طابور الصباح والإعلان عن عقوبة الغير ملتزمين بتعليمات وتوجيهات المؤسسة التربوية وكذلك الاهتمام بتسجيل الغياب اليومى وتفعيل شئون الطلبة بالمدارس، وكذلك نشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1,2,3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها وكذلك تحميل المناهج الدراسية وتحميلها على اسطوانات cd وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها، وتفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم.

ودعا إلى عدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات، وكذلك فتح باب التطوع للمعلمين الذين اجتازوا مسابقة ال 30 ألف معلم وأسماؤهم موجودة بالفعل للعمل  تطوع لحين وصول الاستمارات المؤمنة، والعمل علي إزالة السلبيات من قبل المتابعات الميدانية  والتواجد الدائم فى ساحات العمل.

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