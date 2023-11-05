يضع علم إسرائيل أسفل حذائه ..هكذا يدعم محمود حافظ القضية الفلسطينية |صورة

تضامن الفنان محمود حافظ مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة ، حيث نشر صورة له وهو يضع علم الكيان الصهيوني أسفل حذائه، ليسخر بها من جيش الإحتلال الصهيوني ردًا على ما يقوموا به من عنف وقصف لأهالي غزة.

تعاقد محمود حافظ على فيلم الإسكندراني

وقد أعلن الفنان محمود حافظ مؤخرًا عن تعاقده على المشاركة في فيلم الإسكندراني ونشر صورة له عبر فيسبوك مع المخرج خالد يوسف.

وكتب "حافظ": تم بفضل الله التعاقد معى فى فيلم الاسكندرانى تأليف الراحل الأستاذ أسامة انور عكاشة إخراج الاستاذ خالد يوسف".

وفيلم "الاسكندرانى"من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف .

أعمال محمود حافظ فى الماراثوان الرمضاني 2023

وشارك الفنان محمود حافظ في الموسم الرمضاني 2023، بـ مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، بجانب نجاحه الكبير في مسلسل بالطو الذي عُرض خلال الفترة الماضية عبر منصة Watch it الإلكترونية.

ويضم مسلسل بابا المجال العديد من النجوم أبرزهم، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة العديد من الفنانين، إلى جانب الفنانة روبي، منهم: محمد محمود عبد العزيز، بسمة، إدوارد، دينا، وفاء عامر، حسام داغر، وآخرون، ومن إخراج عادل أديب.