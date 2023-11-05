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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية: عدد الطلاب الذي يتواجد داخل الفصل 20 طالب

مدرسة الفنون التكنولوجيا
مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية

قالت أسماء جميل منير مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، أن هذا العام تقدم الالتحاق بالمدرسة أكثر من 350 طالب راغبين في التقديم والالتحاق بالمدرسة ولكن بعد عمل اختبارات القدرات والمقابلات الفنية تم اختيار 84 طالب فقط.

وأضافت خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، إلي أن عدد الطلاب الذي يتواجد داخل الفصل 20 طالب، ولتلاشي حدوث كثافات في الفصول، وهذا يعمل على زيادة تركيز المعلم مع الطلاب وتفاعلهم معه، ويجعل الطالب يستطيع تطبيق ما درسه داخل الفصل نظريا على أرض الواقع بشكل عملي.

واشارت مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، أن الجانب العملي يطبق من خلال تدريب الطلاب بورش المدرسة ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.

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مديرة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية: تدريب الطلاب يتم بورشنا ومسارح أكاديمية الفنون

واردفت منير ، انه يتواجد داخل مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، عدد 7 ورش تخصيصية حيث لكل قسم معمل وورشة خاصة بيه يتم تدريب الطلاب بها، كما اننا نلحق الطالب بتدريب ميداني في المسارح والبلاتوهات بواقع 14 ساعة حيث يؤدي كل قسم تدريب ميداني.

والفت مدير مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، انه يتم تدريب الطلاب ايضآ داخل مسارح الاكاديمية مثل مسرح نهاد صليحة و مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح قاعة سيد درويش بإضافة إلي مسارح اخرى كثيرة، كما انه يتم ايضآ تدريب الطلاب في بلاتوهات معهد سينما.

وعلى جانب آخر شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"؛ والذي ينعقد خلال يومي 5 و6 نوفمبر 2023.

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، والوزارة تدعمهم بكافة السبل الممكنة؛ لإنجاح رسالتهم السامية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد للبرنامج التوعوي؛ حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة، وإثبات وجودهم ونجاحهم، والانخراط بالمدارس؛ لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.

وأشار إلى أن هؤلاء المديرين، هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس، والارتقاء بأدائها.

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات الوزارة في قطاع التعليم قبل الجامعي على مدار السنوات الماضية، حيث تناول بالشرح، المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، وتطور الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي، وتطوير المباني المدرسية وجودتها وتجهيزها تكنولوجيا.

كما استعرض خطوات تطوير المناهج التعليمية سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو التعليم الفني، وتعزيز المحتوى الرقمي، وتطوير نظم التقييم، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالمعلم والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين والإداريين، فضلا عن استعراض جهود الوزارة في ملف محو الأمية والتعليم المجتمعي.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن ملف التعليم يمثل قضية أمن قومي ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

ونوه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية والتي يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء الدولة.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بعنوان "دور المدرسة في تفعيل المواطنة"، والتي تستهدف مديري المدارس، والمعلمين، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة، والتي تتضمن “التوعية بالمشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة التنفيذ”.

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