15 ألف مقدم وتقسيط مريح.. تفاصيل الطرح الـ18 لشقق الإسكان الاجتماعي

ينتظر عدد كبير من المواطنين، الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي، وهو الإعلان الـ 18، لمحدودى ومتوسطي والذي من المقرر أن يتم الاعلان عنه نهاية عام 2023 الجاري، أو بداية عام 2024 وفقا للبيان السابق من صندق الإسكان الاجتماعي.

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نهايه العام الجاري 2023، لطرح الإعلان الجديد لمحدودي الدخل ، والمعروف بالإعلان رقم 18 لشقق الإسكان الإجتماعي ، ويقدم "موقع صدى البلد" ، تقريرا عن كافه تفاصيل الإعلان الجديد والشروط وإجراءات التقديم.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى، في بيان سابق، أن طرح شقق الإسكان الاجتماعى الخاصة بالإعلان رقم 18 لمحدودى الدخل في موعد أقصاه الربع الأخير من 2023، أو في بداية العام الجديد 2024، ومن المقرر أن يتضمن الطرح مساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا.

الإعلان الـ 18 في مدن جديدة

شقق بالتقسيط 30 سنة

وتم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل علي حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية التي تم الإعلان عنها من خلال صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تأتي علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى صندوق الإسكان والتمويل العقاري.

الضغط على مركز خدمة المواطنين.

الضغط على زر الطلبات.

الضغط علي زر طلب حجز الوحدة السكنية.

اختيار المحافظة أومحافظة مجاورة.

تحديث المساحة والسعر الخاص بالسكن.

الضغط علي حجز.

كما تم الاعلان عن اسعار شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان رقم 18 والتي تترواح ما بين سعر 245000 جنية و 360000 جنية، التي من المقرر أن تبدأ شقق الإسكان بمقدم 15 ألف جنية للوحدة 75 متر، وتكون شقق الإسكان الاجتماعي بمقدم 22 ألف جنية للمساحة 90 متر، علي أن يتم العمل على سداد 10% عند التسلم، ويتم تقسيط باقي الـ90%، ويعتمد علي نظام التمويل العقاري علي أن يكون التقسيط علي مدار 30 سنة كحد أقصي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة حققت طفرة في المباني السكنية على مستوى الجمهورية، حيث أنها نقلت الدولة من مباني عشوائية إلى مدن جديدة، وقصت بالفعل على المساكن العشوائية، كما أن الدولة اكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، وأضاف أن هذا الإعلان يعد استكمال جهود الدولة في هذا الملف، حيث أنها حققت انجازات عديدة في بناء المدن الجديدة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الإعلان يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير عدد من المساكن التي تناسب جميع شرائح المجتمع، ويتميز هذا المشروع بمساحات الشقق الجيدة، كما أن تلك المشاريع تتميز بانتشار المساحات الخضراء، وبالتالي يحتوي هذا السكن على نوع من الرفاهية.

الواسطة في استلام الشقق

وأشار حسان، إلى أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقا من الفوضى في حجز السكن، كما أنه حاليا انعدمت الواسطة في استلام الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في استلام الشقق.

وهناك العديد من الطرق التي أتاحتها وزارة الإسكان للمواطنين للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، فيمكن للمواطنين الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن 5777.

كما يمكن الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 بالرقم القومي، من خلال أرقام الخط الساخن من خلال الاتصال برقم 5777 أو 118 أو أي تليفون محمول من خلال رقم 090071117 للخط الأرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت على أنهما إجازات.

والجدير بالذكر، أن يتم العمل على مد فترة التحويلات الخاصة بمشروعات سكن لكل المصريين حتي يوم 4 نوفمبر 2023.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تسليم شقق الإسكان، الخاص بالإعلان الـ14 بداية من يوم 19 نوفمبر 2023.

شروط شقق الإعلان الـ 18

وسوف نرصد لكم أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 18 لعام 2023، والتي من المقرر أن تأتي علي النحو التالي:

مدينة أكتوبر الجديدة.

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة.

مدينة العاشر من رمضان.

حدائق أكتوبر.

مدينة الشروق.

مدينة المنصورة الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة.

مدينة غرب قنا.

غرب أسيوط.

مدينه العالمين الجديدة.

كما نرصد لكم شروط الحصول على شقق الإسكان 2023، والتي جاءت كالتالي: